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Сенатор Тимченко рассказал о готовности принять в СФ экс-президента

20:05, 31 октября 2020 74
Вячеслав Тимченко Вячеслав Тимченко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В Совете Федерации есть все необходимые технические и организационные возможности для начала работы экс-президента в качестве члена. Об этом заявил председатель комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

Таким образом он прокомментировал законопроект, внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, согласно которому бывший президент страны сможет стать федеральным сенатором в течение трёх месяцев после ухода с поста.

Мы готовы к любому развитию событий, готовы обеспечить их всем необходимым для полноценной работы, цитирует РИА Новости Тимченко.

Он добавил, что законопроект вводит ряд новых требований к сенаторам. В частности, отсутствие двойного гражданства и счетов в иностранных банках. Тимченко заверил, что ничего из вышеперечисленного нет у сенаторов и сейчас.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принятые Государственной думой законы президента РФ в развитие поправок в Основной закон добавлены в повестку заседания Совета Федерации, которое назначено на 3 ноября. Информация об этом размещена на сайте верхней палаты парламента.

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