Сенатор от Камчатки больше всех в Совфеде заработал в 2019 году

https://static.news.ru/photo/b6ffc3fa-de4c-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Валерий Пономарёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совета Федерации в 2019 году, получив доход в размере 2,7 млрд рублей.

На втором месте — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, заработавший в 2019 году более 512 млн рублей, а на третьем — сенатор от Карелии Игорь Зубарев, получивший в прошлом году доход в размере 484,57 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.