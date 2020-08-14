Сенатор от Камчатки больше всех в Совфеде заработал в 2019 году

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совета Федерации в 2019 году, получив доход в размере 2,7 млрд рублей.
На втором месте — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, заработавший в 2019 году более 512 млн рублей, а на третьем — сенатор от Карелии Игорь Зубарев, получивший в прошлом году доход в размере 484,57 млн рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей. Согласно данным,
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