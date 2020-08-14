16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Сенатор от Камчатки больше всех в Совфеде заработал в 2019 году

19:25, 14 августа 2020 14
Валерий Пономарёв Валерий Пономарёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совета Федерации в 2019 году, получив доход в размере 2,7 млрд рублей.

На втором месте — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, заработавший в 2019 году более 512 млн рублей, а на третьем — сенатор от Карелии Игорь Зубарев, получивший в прошлом году доход в размере 484,57 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в прошлом году заработал 5,5 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 7,9 миллиона рублей.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео