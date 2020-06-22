Сенатор Клишас призвал политиков меньше думать о трансфере власти

https://static.news.ru/photo/1805a574-b455-11ea-8ea9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда и сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас в разговоре с журналистами заявил, что крупные российские политики должны перестать думать о трансфере власти после 2024 года.

По его словам, разговоры на эту тему прекратятся после реформы Основного закона. Как отметил Клишас, многие парламентарии, политики и не только рассуждают о том, кто будет преемником президента Владимира Путина после 2024 года. Им необходимо перестать этим заниматься.

Сенатор подчеркнул, что указанная тема с принятием поправок будет «вынесена за скобки», и тогда государственным управленцам придётся работать, не думая о том, что будет потом.

В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет всё то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию, — приводит слова Клишаса РБК.

Также сенатор объяснил смысл поправки об обнулении президентских сроков. Она, сказал Клишас, необходима для того, чтобы никто не смог «обнулить последние 20 лет истории России».

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

Как ранее передавал NEWS.ru, возможность того, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, очень велика. Такое мнение высказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.