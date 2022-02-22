«Русские на войне своих не бросают»: вице-спикер ГД Чернышов о Донбассе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал текущие события в Донбассе, где после признания Россией ДНР и ЛНР обострилась ситуация. По его словам, «события внешней политики всё чаще вызывают тревожность в обществе, но пройти мимо многих из них мы не можем — это будет совершенно не по-человечески». Происходящее в регионе он описал фразой из фильма Балабанова «Брат-2», которая звучит как «Русские на войне своих не бросают».

Политик считает, что «ситуация в Донбассе похожа на кошмарный сон, когда бедные женщины, дети бегут от войны». Он напомнил, что «русские, украинцы, жители ДНР, ЛНР — это один народ, русский народ, который в эпоху „парада суверенитетов“ разделили политики, желавшие власть».

Помогая Донбассу, мы защищаем русских, живущих там и сейчас просящих помощи у России. Пришла на ум даже фраза из известного фильма Балабанова «Брат-2», которая как нельзя лучше отражает менталитет нашего народа и позицию ЛДПР: «Русские на войне своих не бросают». Каждый русский из Донбасса должен находиться под защитой России, получать помощь и поддержку нашего государства.

По его мнению, Россия должна помогать мирным жителям. ЛДПР уже делает шаги в этом направлении. Он подчеркнул, что завтра, 22 февраля, ЛДПР отправит колонну гуманитарной помощи беженцам из Донбасса в Ростовскую область. Несколько тонн продуктов, вещей и лекарств уже загружены в самый большой партийный автобус.

Помогать мирному населению ДНР и ЛНР необходимо. ЛДПР делает это уже не в первый раз и продолжит в дальнейшем, несмотря на все провокации Запада. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не раз говорил, что Украина — это последняя крепость, которую удерживают с тем, чтобы извне мешать России. Поэтому оказывается поддержка оружием со стороны Альянса — и это оружие стреляет по русским в Донбассе. «Смута продолжается и сегодня. Где русское национальное самосознание? Русские должны быть солидарны, защищать друг друга везде, защищать свои земли. Мы должны спасти русских Донбасса!» ‒ с этим высказыванием Владимира Жириновского полностью согласен, — отметил спикер в разговоре с NEWS.ru.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В пресс-службе партии отметили: «Всё, что происходит, — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».