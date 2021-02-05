Россия высылает европейских дипломатов за присутствие на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/605f210e-67bc-11eb-9e70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швейции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

По данным издания EU Observer, дипломаты были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил блогеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер будет находиться в заключении два года и восемь месяцев, поскольку часть времени во время следствия и суда в 2014 году он был под домашним арестом.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Он подчеркнул, что задержание блогера вызывает у него большую озабоченность.