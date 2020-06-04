Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

https://static.news.ru/photo/ff4c94ee-a6f2-11ea-8cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва пригрозила выработать ответные меры после отказа Киева продлить договоры аренды на земельные участки, предназначавшиеся для строительства жилого здания консульского отдела и резиденции российского посла. Об этом сообщили в МИД РФ.

Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку, — говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА Новости.

В МИД напомнили, что соглашения об аренде были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством РФ и кабмином Украины об условиях размещения и обслуживания дипмиссий обеих стран и Украина обязалась добросовестно выполнять их.

Нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, власти Киева не должны забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений стран, отметила российская сторона.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков оценил инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России. По его словам, идею можно назвать «придумкой в стиле фэнтези», писал NEWS.ru.