Минобороны эвакуировало всех желающих россиян из Афганистана

Все россияне, которые пожелали выбраться из Афганистана, были эвакуированы. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут, — рассказал Жирнов.

Эвакуацию подготовил министр обороны России Сергей Шойгу. На каждом борту были врачи, необходимые медикаменты и оборудование, питьевая вода и наборы питания.

Вывозить граждан России пришлось в связи с тем, что «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) захватил Афганистан. Их цель — установить в стране жёсткие нормы шариата. От их действий страдают те, кто сотрудничал с иностранцами или воевал на стороне бывшего президента страны Ашрафа Гани. С особыми ограничениями в правах сталкиваются женщины.

Ранее один из лидеров сопротивления талибам, сын главы «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда Ахмад Масуд призвал Россию прийти им на помощь.