Россия подготовила эвакуацию граждан из Афганистана

Россия готова к эвакуации граждан из Афганистана. Для этого используют четыре военно-транспортных самолёта, эвакуируют более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передаёт Интерфакс.

25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ и Украины, — заявило ведомство.

Самолёты подготовлены и находятся на аэродроме в Ульяновске. На каждом есть врачи, необходимые медикаменты и оборудование, питьевая вода и наборы питания.

Ранее в ООН заявили о массовых казнях мирных жителей талибами (представители запрещённой в РФ террористической организации). Помимо этого, в ООН сообщали о регулярном получении достоверных отчётов, в которых доказано, что талибы призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.