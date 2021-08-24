Сопротивление талибам в Афганистане призвало Россию на помощь

Один из лидеров сопротивления талибам (организация «Талибан» запрещена в России), сын главы «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда Ахмад Масуд призвал Россию прийти им на помощь. Об этом сообщает РБК.

Отряды сопротивления на данный момент находятся в окружении боевиков в Панджшере. По словам Масуда, без помощи Москвы им не справиться, и России, чтобы избежать эскалации конфликта и насилия, надо вмешаться и организовать мирные переговоры.

Он отметил , что урегулирование в интересах России, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России». Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда — младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя лидером страны.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.