Российские дипломаты посетят задержанных в Минске россиян

https://static.news.ru/photo/2f1d1660-dcec-11ea-80b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские дипломаты посетят задержанных россиян (33 человека), которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев намерен решить все вопросы по возникшей ситуации.

Мезенцев при этом добавил, что консульство совершает все необходимые действия, чтобы обеспечить доступ дипломатов к задержанным. В итоге должны будут появиться ответы на вопросы по задержанным ранее россиянам.

Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики. — цитирует дипломата ТАСС.

Мезенцев добавил, что у российской стороны есть доказательства, что «эта афера планировалась недругами российско-белорусских отношений из-за рубежа». И практика сотрудничества, существовавшая между государствами много лет, определит «союзнический характер» отношений двух стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса.