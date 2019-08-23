https://static.news.ru/photo/a925a140-c5bc-11e9-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росгвардия не планирует изымать имущество граждан на время боевых задач. Обеспокоенность этим вопросом со стороны общественности вызвал новый законопроект. Однако речь там идёт лишь о предоставлении муниципальной собственности, уверяют в силовом ведомстве.

Данный проект нормативно-правового акта не затрагивает имущество, принадлежащее гражданам и частным лицам, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами, — сказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В качестве примера он привёл ситуацию, возникшую после наводнения в Иркутской области. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекались росгвардейцы, и у них возникли проблемы с размещением личного состава, медицинского обслуживания и питания.

Разработанный документ предусматривает правовой механизм предоставления земельных участков и помещений, находящихся в муниципальной собственности для нужд Росгвардии. По мере выполнения поставленных задач объекты будут возвращаться. Ответственность за поддержание их в хорошем состоянии и, в случае необходимости, ремонт будут полностью возлагаться на силовое ведомство, писал News.ru.