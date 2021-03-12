Рашкин заявил о готовящейся отмене государственных пенсий

https://static.news.ru/photo/67da2eee-83bc-11eb-bd72-96000091f725_660.jpg Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о возможной отмене государственных пенсий. По его словам, этот вопрос явно рассматривает правительство.

Так депутат обосновал секретность пенсионной реформы, которую готовит правительство.

Из того, что нам известно, новая реформа вплотную займется накопительной частью пенсии. Не исключено, что правительство всерьёз рассматривает вопрос отмены государственных пенсий, — заявил Рашкин на своём YouTube-канале.

К тому же парламентарий сослался на встречу спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с жителями Заводского района Саратова, где тот высказал мнение, что государственные пенсии вполне могут исчезнуть из-за дефицита бюджета.

Рашкин не первый раз пытается уличить власть в ущемлении прав пенсионеров. Не так давно депутат предположил, что кабмин готовит ещё повышение пенсионного возраста. И соответствующее предложение будет выдвинуто уже в 2022 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что засекретив проект новой накопительной системы пенсий, федеральные власти подвели Россию к краю пропасти. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступая на несогласованном митинге в Москве 23 февраля.