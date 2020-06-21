Путин ждёт визита президента Украины в Россию

https://static.news.ru/photo/a0c295fe-b3b3-11ea-90ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, приедет ли когда-нибудь его украинский коллега, кем бы он ни был, в РФ. Политик заявил, что будет ждать этого.

По его словам, когда-нибудь руководитель соседней страны посетит Россию. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдёт. Вопрос — когда, но мы подождём, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, действующий украинский лидер Владимир Зеленский 28 января заявил о сговоре СССР и Германии после переговоров с президентом Польши, с нападения вермахта на которую началась война. Советский Союз вскоре вступил на польскую территорию под предлогом защиты белорусского и украинского населения — операция была скоординирована с нацистами пактом Молотова — Риббентропа.

В ответ на это Путин заявил, что подобные слова могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.