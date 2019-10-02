https://static.news.ru/photo/36c355ba-e511-11e9-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели, сказал, что у него с американским лидером Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения.

Глава государства также подчеркнул «вовлечённость» РФ во «внутриполитические дрязги США».

Она, по словам Путина, возникла ещё до их личного знакомства с Трампом.

Близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. Еще раз хочу это подчеркнуть. Ведь все скандалы внутри США возникли ещё до того, как мы познакомились. Какая же здесь близость? Никакой близости не было, — заявил президент.

Политик добавил, что сейчас в Америке используются любые поводы для атаки на Трампа.

В этот раз, отметил российский лидер, сложившаяся ситуация вокруг главы США связана с Украиной и «отношениями с президентом Зеленским».

Мы здесь при чём? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чём. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента, — утверждает Владимир Путин.

Таким образом, уточнил национальный лидер, становится понятно, что Россия не имела никакого отношения к выборам главы Белого дома. Но теперь противники Трампа нашли другой повод объявить о сговоре, и он связан с Украиной.

Международный скандал разразился из-за американской президентской кампании 2016 года. Тогда на выборах победил Дональд Трамп и возникли слухи о том, что он — «ставленник Кремля». 17 мая 2017 года Минюст Штатов доверил прокурору Роберту Мюллеру разобраться в произошедшем. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между РФ и лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

В ходе показаний Конгрессу Мюллера спросили, пришёл ли он к следующим выводам: что «сговора» Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию. Спецпрокурор ответил отрицательно. Однако он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. При этом Мюллер подтвердил, что не нашёл достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений, писал News.ru.

Ранее Путин объяснил, как появилось дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. Он считает, что виной всему политические интриги внутри США.