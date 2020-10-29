Путин заявил, что Лукашенко сделал шаг навстречу своим оппонентам

https://static.news.ru/photo/cf747962-19f2-11eb-8344-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин считает предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране серьёзным шагом навстречу политическим соперникам.

Я думаю, что это, исходя из реалий сегодняшнего дня и оценки политической ситуации, с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам, — заявил российский президент, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Путин отметил, что решение о том, проводить или нет в Белоруссии новые президентские выборы, должны принять граждане страны и её руководство. Он добавил, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы соседнего государства.

В то же время политик отметил готовность действующих властей внести изменения в конституцию и обсудить возможность проведения новых выборов.

В Белоруссии с 9 августа проходят масштабные акции протеста. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Акции сопровождаются задержаниями, иногда силовики применяют спецсредства для разгона демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Белоруссии Юрий Караев считает происходящее в стране войной, которая подкрепляется со стороны протестующих безнаказанностью.