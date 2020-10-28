Глава МВД Белоруссии назвал события в стране войной

https://static.news.ru/photo/88b59d06-197c-11eb-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Нынешние события в Белоруссии являются войной, которая подкрепляется со стороны протестующих безнаказанностью, считает глава белорусского МВД Юрий Караев.

Министр рассказал об этом в интервью журналу The World Economy, мнение Караева выложил в своём YouTube-канале председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Белорусский министр отметил, что в ходе протестов нередкой была ситуация, при которой протестующие избивали представителей правоохранительных органов, а те не отвечали им тем же из боязни причинить вред «жителю своего же района».

Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха, — сказал Караев.

По его словам, он пытается донести до правоохранителей, что только они сами несут ответственность за свою жизнь, отдавая себе отчёт в том, когда их «уже убивают», тогда как «ты всё ещё пытаешься их переубедить».

Как сообщал NEWS.ru, Юрий Караев ранее заявил, что белорусы, участвующие в протестных акциях, не представляют, против чего выступают. По его словам, ответ протестующим со стороны милиции был «чётким и принципиальным».

Правоохранительные органы Белоруссии 28 октября возбудили более 650 уголовных дел из-за беспорядков во время протестных акций, 70 из них уже направлены в суд.