Глава МВД Белоруссии назвал события в стране войной

Нынешние события в Белоруссии являются войной, которая подкрепляется со стороны протестующих безнаказанностью, считает глава белорусского МВД Юрий Караев.
Министр рассказал об этом в интервью журналу The World Economy, мнение Караева
Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха, — сказал Караев.
По его словам, он пытается донести до правоохранителей, что только они сами несут ответственность за свою жизнь, отдавая себе отчёт в том, когда их «уже убивают», тогда как «ты всё ещё пытаешься их переубедить».
Как сообщал NEWS.ru, Юрий Караев ранее заявил, что белорусы, участвующие в протестных акциях, не представляют, против чего выступают. По его словам, ответ протестующим со стороны милиции был «чётким и принципиальным».
Правоохранительные органы Белоруссии 28 октября возбудили более 650 уголовных дел из-за беспорядков во время протестных акций, 70 из них уже направлены в суд.