Глава МВД Белоруссии считает, что у протестующих «мозги заплыли жиром»

https://static.news.ru/photo/33983cd0-1958-11eb-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Белорусы, участвующие в несанкционированных митингах, не представляют, против чего выступают. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев, назвав участников акций «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром».

Они понятия не имеют, кто такие кандидаты в президенты, против чего они протестуют, какое политическое устройство их устраивает, какая конституция... Они не знают, ни её положений, ни что такое парламентская республика или президентская — но вышли против чего-то попротестовать. Сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни, — сказал Караев в эфире телеканала «Беларусь-1».

При этом глава МВД отметил, что его подчинённые «в основном спокойные и толерантные люди», но они всегда серьёзно готовились к массовым беспорядкам. Министр также подчеркнул, что массовые протесты могут разрушить страну.

Мы видели на примерах других стран и понимаем, что с этих якобы мирных протестов начинается разрушение государства, — подчеркнул глава белорусского МВД.

Он добавил, что ответ протестующим со стороны правоохранительных органов республики был «четким и принципиальным». По мнению Караева «безопасную и беспечную» жизнь протестующим обеспечит именно действующий президент Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, рабочий белорусского завода «Атлант», производящего бытовую технику, забрался на трубу предприятия, откуда записал обращение к Александру Лукашенко.