Белорусский рабочий с трубы завода потребовал отставки Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1c66505e-193c-11eb-8020-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Рабочий белорусского завода «Атлант», производящего бытовую технику, забрался на трубу предприятия, откуда записал обращение к Александру Лукашенко. Видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства TUT.BY.

В своём обращении рабочий, который представляется Виктором Манкевичем, призывает Лукашенко объявить о своём уходе, остановить насилие против протестующих и освободить всех политзаключённых. Он называет Светлану Тихановскую «своим президентом» и напоминает об её ультиматуме.

Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно, — говорит Манкевич.

Мужчина находился на трубе около полутора часов, после чего он был спущен и задержан милицией.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил об иностранном финансировании забастовок. Он отметил, что за финансированием забастовок стоят власти Польши и Литвы, добивающиеся дестабилизации политической ситуации в Белоруссии. В реальности же на каждом предприятии, по словам Лукашенко, от работы отказываются единицы.