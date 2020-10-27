Лукашенко связал забастовки в стране с иностранным финансированием

https://static.news.ru/photo/57280b76-18e0-11eb-9e89-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что участвующие в забастовках рабочие получают финансирование из-за границы. При этом лидер страны считает, что на каждом из предприятий от работы отказываются единицы.

Эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят, — сообщил Лукашенко, чьи слова приводятся на сайте президента Белоруссии.

Политик отметил, что за финансированием забастовок стоят власти Польши и Литвы, добивающиеся дестабилизации политической ситуации в Белоруссии. Лукашенко добавил, что уговаривать бастующих вернуться к работе нет необходимости.

Не хотят рабочие работать — не надо, — заявил президент, отметив, что бастующие мешают работать «нормальным» людям.

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

В стране за несколько месяцев было возбуждено более 500 уголовных дел в связи с акциями протеста. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала с 26 октября начать забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.

Как писал NEWS.ru, против Лукашенко играет фактор сплочённости оппозиционных сил. С нарастанием протестов белорусские диаспоры по всему миру начали собирать средства для поддержки тех, кто из-за своей позиции потерял работу или же не получает зарплату, предпочитая бастовать. С этой целью, в частности, был создан фонд солидарности BYSOL, который запустил кампанию #YouStrikeWeWork: «Пока вы бастуете — мы работаем!»