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В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел из-за протестных акций

22:31, 27 октября 2020 16
Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Около 500 уголовных дел возбудили правоохранительные органы Белоруссии в связи с массовыми беспорядками во время протестных акций оппозиции. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства СК Белоруссии Андрей Сербун.

В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500, — заявил представитель силового ведомства.

Он подчеркнул, что большинство уголовных дел связано с событиями, произошедшими на протестных акциях в Минске.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления объявил о том, что Белоруссия «начинает сталкиваться с террористической угрозой». По его словам, «власти видят организаторов протестов, которые по многим направлениям перешли красную черту».

Лукашенко также призвал вузы отчислять студентов за участие в протестных акциях.

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