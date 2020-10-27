В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел из-за протестных акций

https://static.news.ru/photo/02415d40-188d-11eb-9719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Около 500 уголовных дел возбудили правоохранительные органы Белоруссии в связи с массовыми беспорядками во время протестных акций оппозиции. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства СК Белоруссии Андрей Сербун.

В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500, — заявил представитель силового ведомства.

Он подчеркнул, что большинство уголовных дел связано с событиями, произошедшими на протестных акциях в Минске.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления объявил о том, что Белоруссия «начинает сталкиваться с террористической угрозой». По его словам, «власти видят организаторов протестов, которые по многим направлениям перешли красную черту».

Лукашенко также призвал вузы отчислять студентов за участие в протестных акциях.