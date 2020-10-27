Белорусских студентов будут отчислять из ВУЗов за участие в протестах

https://static.news.ru/photo/6ceda74c-1848-11eb-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Студенты, участвующие в протестных акциях и демонстрациях, должны быть отчислены из учебных заведений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза, — заявил украинский президент в выступлении, видеозапись которого опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Как сообщал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко в ходе своего выступления также объявил о том, что Белоруссия «начинает сталкиваться с террористической угрозой». По его словам, «власти видят организаторов протестов, которые по многим направлениям перешли красную черту».

Протестные акции в Белоруссии не прекращаются с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Участники протестов не согласны с результатами выборов и считают, что итоги были сфальсифицированы.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала начать 26 октября забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.