В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел после акций оппозиции

Более 650 уголовных дел возбудили правоохранительные органы Белоруссии из-за беспорядков во время протестных акций, 70 из них уже направлены в суд. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».
На начало октября по фактам массовых беспорядков, насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено около 400 уголовных дел. В середине октября их [дел] уже более 500. На сегодня речь идёт о 657 уголовных делах, — сказал генеральный прокурор.
Он отметил, что правоохранительная система успела адаптироваться к новым реалиям и всем известным фактам будет дана правовая оценка.
По сути дела, идёт война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные. По некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями, — заявил Швед.
Как писал NEWS.ru, глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что белорусы, участвующие в протестных акциях, не представляют, против чего выступают. По его словам, ответ протестующим со стороны милиции был «чётким и принципиальным».