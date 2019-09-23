Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на полях заседания Валдайского клуба в Сочи проведёт встречи со своими коллегами из других стран. В том числе с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Дата встречи будет обнародована 24 сентября. После неё ожидаются переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Путин планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на приёме по случаю Дня независимости Армении.

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