Президент России Владимир Путин на полях заседания Валдайского клуба в Сочи проведёт встречи со своими коллегами из других стран. В том числе с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Дата встречи будет обнародована 24 сентября. После неё ожидаются переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на приёме по случаю Дня независимости Армении.