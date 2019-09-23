Президент Владимир Путин планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на приёме по случаю дня независимости Армении.
Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, — цитирует Руденко РИА Новости.
Дипломат отметил, что Москва и Ереван «движутся по пути укрепления многопланового союзничества» и поддерживают «интенсивный политический диалог».
Как писал News.ru, ранее Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна с Днём независимости страны.