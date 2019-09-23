Член Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую Европарламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» не последним элементом широкомасштабной кампании по формированию «единственно верного» взгляда на историю континента.

Очень выгодно также вести речь исключительно о конфликте СССР и Германии, ибо тогда можно, опять же, «забыть», что атаковал нашу страну не только германский фашизм, а весьма пёстрая коалиция союзников,...