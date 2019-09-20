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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Москва и Киев активно обсуждают очередной обмен заключёнными. По его словам, переговоры ведут лично президенты двух стран: Владимир Путин и Владимир Зеленский, без привлечения западных партнёров.

Работа продвигается очень активнo. Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости, — сказал Пристайко в интервью изданию «Громадське». Политик...