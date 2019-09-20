Президент России Владимир Путин поздравил главу Республики Армения Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна с Днём независимости страны.
Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах <…>, — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский лидер понадеялся на расширение взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах двух стран.
Армения отмечает День независимости — главный государственный праздник страны — ежегодно 21 сентября.
Как ранее писал News.ru, суд общей юрисдикции Еревана решил оставить под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна.