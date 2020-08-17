Путин внёс в Думу документ о сотрудничестве с Туркменистаном

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму документ о сотрудничестве с Туркменистаном в сфере безопасности.

Соглашением предусматривается, что стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических средств, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, нелегальной миграцией, контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей, — цитирует текст пояснительной записки ТАСС.

В соглашении подчёркивается, что стороны не имеют права использовать свою территорию в ущерб безопасности союзника. Помимо этого, участники соглашения сотрудничают в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Данный документ не затрагивает третьи государства.