https://static.news.ru/photo/6f7856c8-2989-11ea-9973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном, подразумевающий организованный набор граждан республики на временную работу в России.

Согласно соглашению, подписанному 17 апреля в российской столице, компетентные органы Таджикистана займутся подбором кандидатов на трудоустройство с требуемой квалификацией и опытом работы, а в случае необходимости организуют профессиональную подготовку граждан, экзамены по русскому языку, истории РФ и основам местного законодательства.

Помимо этого, необходимо предоставлять проезд и содействовать в возвращении трудящихся-мигрантов на территорию республики.

Проверку кандидатов на их нахождение в розыске и наличие других причин, препятствующих выезду, возложили на МВД Таджикистана.

Кроме того, соглашение содержит список требований к работодателю, включающий обеспечение безопасности и охраны труда, отсутствие не устранённых нарушений трудового и миграционного законодательства РФ, также несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе и долгов по зарплате.

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