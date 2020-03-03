https://static.news.ru/photo/707295a2-5d5f-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин прописал порядок, в котором будут вступать в силу предложенные им поправки в Конституцию РФ. Эту процедуру он прописал в третьей поправке к законопроекту.

Как сообщает Znak.com, базовый законопроект о поправках в конце марта должны согласовать две трети субъектов РФ. Далее их одобрят Госдума и Совфед, затем президент поставит под ними свою подпись и их официально опубликуют — но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.

По этому порядку Путин направит в Конституционный суд РФ запрос, соответствуют ли принятые поправки «неизменным» 1, 2-й и 9-й главам Конституции и соответствует ли ей порядок вступления закона в силу. КС в течение недели даст свой ответ. Если он решит, что закон не соответствует неизменным главам Конституции — поправки в силу не вступят и общероссийское голосование по ним проводиться не будет. В случае положительного ответа вступит в силу вторая статья законопроекта — об общероссийском голосовании. Порога явки на этом голосовании не будет, поправки будут приняты, если их одобрят более 50% граждан, принявших участие в голосовании. В случае народного одобрения поправок, Путин издаст указ об официальном опубликовании Конституции РФ с поправками и лично решит, с какой даты они вступят в силу.

Как писал NEWS.ru, приём поправок к российской Конституции завершился вечером в понедельник, 2 марта. Тогда же своё видение изменений в Основной закон представил и президент России Владимир Путин. Этот документ пока ещё не опубликован в законодательной базе Государственной думы, но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже поспешил сообщить, что в тексте нашлось место и Богу, и русскому народу, и положению о том, что современная Россия является преемницей Советского Союза. Эксперты к нововведениям отнеслись скептически. Эклектичность предложенных главой государства поправок говорит о том, изменения в большей степени направлены в прошлое, а не будущее, уверены они.