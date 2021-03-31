Путин прокомментировал ситуацию с восстановлением экономики РФ

https://static.news.ru/photo/c51279c0-9237-11eb-aa2a-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с восстановлением экономики страны. По его словам, тенденции к этому только закрепляются.

В ходе совещания с членами правительства российский лидер отметил, что рост деловой активности наметился не во всех регионах стран, поэтому далеко не везде экономическая обстановка стабильна. Он также добавил, что хотел бы заслушать отчёты губернаторов о положении дел в регионах страны и предложения по улучшению экономической ситуации.

Путин подчеркнул, что многие решения принимались во время пандемии коронавируса. Для увеличения финансовой устойчивость регионов может потребоваться дополнительное финансирование.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил в двухнедельный срок проработать параметры финансовой поддержки регионов страны. Это необходимо для того, чтобы учесть такие данные в послании Федеральному собранию.