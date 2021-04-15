Путин призвал чиновников «пройти ножками» для решения социальных проблем

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Чиновники Агентства стратегических инициатив (АСИ) и руководители регионов должны на своём опыте увидеть, с какими трудностями сталкиваются простые люди. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что когда АСИ работало по Национальной предпринимательской инициативе, то его представители вместе с представителями предпринимательского сообщества «ножками проходили» по пути, по которому идёт предприниматель.

Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект, — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что самим чиновникам не нужно «ножками ходить» смотреть, как осуществляется запись в школу, детский сад или как идёт процедура соответствующая в поликлинике или в больнице. Но этим могут заняться доверенные лица, которым «это будет полезно».

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что сила России — в её людях и ценностях. Это, на его взгляд, особенно заметно на примере работы волонтёров и поисковиков. Он также отметил, что сейчас, когда страна проходит через серьёзные испытания, предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки». Путин выразил уверенность, что среди россиян много отзывчивых людей, он назвал граждан страны «самобытным народом», который может «воплотить в жизнь неповторимые идеи и решения».