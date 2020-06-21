Путин пригрозил Зеленскому ухудшением отношений

https://static.news.ru/photo/be42589a-b3a3-11ea-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Во время документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-1», президенту страны задали вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Великой Отечественной войне, а также о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях между двумя странами.

Негативно. Для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй Мировой войны, — цитирует «Интерфакс» Путина.

Зеленский 28 января заявил о сговоре СССР и Германии после переговоров с президентом Польши, с нападения вермахта на которую началась война. Советский Союз вскоре вступил на польскую территорию под предлогом защиты белорусского и украинского населения — операция была скоординирована с нацистами пактом Молотова — Риббентропа.

Как писал NEWS.ru, в окружении Зеленского речь о вине Советского Союза, частью которого являлась Украина, не оценили. Помощник президента Андрей Ермак назвал выступление провальным.