Путин пригласил премьер-министра Израиля в Санкт-Петербург
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:32, 23 октября 2021
Владимир Путин, Нафтали БеннетФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург. Израильский премьер принял приглашение, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина еврейского государства.
Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести ещё один визит, — говорится в заявлении.
Накануне премьер-министр Израиля побывал с визитом в Сочи, где встречался с президентом Владимиром Путиным. В повестке переговоров, которые продлились рекордные для таких ознакомительных встреч пять часов, находились аспекты развития двусторонних отношений, которые, по оценкам кремлёвской пресс-службы, «имеют очень широкий потенциал».
Ранее Беннет поздравил Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между государствами.