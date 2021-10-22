Путин пригласил премьер-министра Израиля в Санкт-Петербург

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НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что Альянс не готов к диалогу с Москвой на равных по вопросу безопасности в Европе.

На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать, — сказал...