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Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений

13:35, 18 октября 2021
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Фото: Yossi Zeliger/XinHua/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между государствами. По его мнению, за этот период странам удалось установить тесные двусторонние отношения. Об этом Беннет написал на своей официальной странице в Twitter.

За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность, — отметил израильский премьер.

Россия и Израиль 18 октября отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.

Ранее в интервью NEWS.ru посол Израиля в России Александр Бен Цви поделился своим видением двусторонних отношений с Москвой, рассказал о подробностях запланированной встречи Беннета и Путина и высказался о судьбе иранской ядерной сделки. Отдельно глава дипломатической миссии раскрыл подробности того, как израильская сторона видит будущее туризма в условиях пандемии.

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