Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов был бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в Россию при наличии у того российского гражданства, демонстрирует, в какую моральную пропасть рухнула страна. Об этом оппозиционный политик сообщил на своём сайте.

Накануне Зеленский заявил, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на граждан Украины, находящихся в тюрьмах России. То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене,...