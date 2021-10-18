Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:35, 18 октября 2021
Премьер-министр Израиля Нафтали БеннетФото: Yossi Zeliger/XinHua/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между государствами. По его мнению, за этот период странам удалось установить тесные двусторонние отношения. Об этом Беннет написал на своей официальной странице в Twitter.
За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность, — отметил израильский премьер.
Congratulations @KremlinRussia_E as we mark 30 years of diplomatic ties between our two countries.
Over the years, we have strengthened our historical ties & forged a close bilateral relationship that benefits our peoples and helps promote regional security & stability.
Россия и Израиль 18 октября отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.
Ранее в интервью NEWS.ru посол Израиля в России Александр Бен Цви поделился своим видением двусторонних отношений с Москвой, рассказал о подробностях запланированной встречи Беннета и Путина и высказался о судьбе иранской ядерной сделки. Отдельно глава дипломатической миссии раскрыл подробности того, как израильская сторона видит будущее туризма в условиях пандемии.