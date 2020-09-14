Путин предложил Лукашенко восстанавливать товарооборот между двумя странами

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Президент России Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался относительно событий, которые происходят на территории республики после выборов 9 августа. По словам российского лидера, народ Белоруссии должен сам разобраться с имеющимся положением дел.

Встреча двух президентов проходит в Сочи. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что переговоры продлятся столько, сколько понадобится. В пресс-службе Лукашенко отмечали, что лидеры собираются обсудить состояние и перспективы двустороннего...