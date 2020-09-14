Путин предложил Лукашенко восстанавливать товарооборот между двумя странами

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи призвал предпринять совместные усилия для восстановления товарооборота между двумя странами, упавшего на фоне пандемии коронавируса.
Российский лидер отметил, что товарооборот между всеми странами сейчас падает,
Я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперёд, — сказал Путин.
Ранее NEWS.ru писал, что лидеры двух стран договорились о том, что Москва предоставит Минску кредит на $15 млрд, и этот вопрос сейчас прорабатывается министерствами финансов двух стран.
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