Путин попросил главу Минтранса «не хитрить» во время доклада

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил министра транспорта Виталия Савельева не хитрить во время доклада по готовности к утверждению отраслевой программы. Он отчитал главу Минтранса. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова, — сказал президент.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 44% российских сёл нет общественного транспорта. Кроме того, там также отсутствуют полноценные дороги, из-за чего жители поселений не могут быстро получить медицинскую помощь. В результате смертность в таких сёлах выше.

До этого в пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили, что новая транспортная стратегия не предполагает ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Те меры, которые собираются реализовать до 2035 года, направлены на повышение мобильности граждан и качества их жизни.