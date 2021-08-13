Путин пообщался с многодетной семьёй, которую пригласил в Сочи

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьёй Гавриленко из города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, получившей орден «Родительская слава» и прилетевшей в Сочи «по приглашению главы государства». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что для Оксаны и Геннадия Гавриленко, а также восьми их детей в Сочи была устроена экскурсионно-развлекательная программа. Семья, в частности, посетила парк «Ривьера», горный курорт «Роза Хутор» и дельфинарий. Кроме этого, они совершили морскую прогулку и побывали в местах, где в 2014 году проходила Олимпиада.

Впервые Путину представили семью Гавриленко 1 июня на онлайн-встрече с лауреатами ордена «Родительская слава». Многодетная семья с Ямала рассказала, что собирается посетить на автомобиле Краснодарский край, в ответ глава государства посоветовал им сесть на самолёт и «спокойно прилететь в Сочи».

На той же встрече Путин рассказал, что его мать какое-то время работала нянечкой в больнице и ночным сторожем.