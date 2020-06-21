Путин: политическая система РФ не должна опираться только на президента

https://static.news.ru/photo/eac90e0a-b3bb-11ea-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Политическая система России должна иметь несколько точек опоры. Этому должны способствовать поправки к Конституции РФ, заявил президент страны Владимир Путин.

Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства <...> Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в конституцию: жизнь поменялась, они требует определённой реакции, — цитирует лидера телеканал «Россия 1».

Руководитель государства также не исключил возможности баллотироваться на должность главы РФ в пятый раз. Он отметил, что ещё ничего не решил. По его словам, это может произойти, если соответствующая поправка появится в Конституции. Политик уверен, что без неё в последние годы вместо нормальной работы все будут думать о преемнике.

Путин отметил, что страны Запада часто ведут с Россией нечестную игру. В основе их действий лежит попытка сделать так, чтобы государством можно было управлять и «дёргать за ниточки». По словам главы государства, после развала СССР ему казалось, что противоречия с Западом на идеологической почве исчезли и наступило благоденствие. Однако позднее Путин стал директором ФСБ. Занимая эту должность, он читал закрытые материалы и сводки. Тогда будущий национальный лидер и понял, что с Россией часто ведут нечестную игру.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что содержательной работы в Госдуме РФ станет больше в случае принятия поправок к Конституции, считает спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, граждане страны получат право решать через своих представителей в ГД, какими будут министры, вице-премьеры и глава кабмина. Однако окончательный вердикт останется за народными избранниками.