https://static.news.ru/photo/6eb99b00-348a-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lothar Steiner/imagebroker.comGlobal Look Press

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу со стороны ФРГ о проведении международной конференции по Ливии в Берлине.

Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное — её решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами, — сказал Путин на пресс-конференции.

11 января Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Москву. Переговоры с российским лидером шли более трёх часов. Одной из главных тем обсуждения была обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают Хафтар и его армия.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин и Ангела Меркель подробно обсудили ситуацию на Украине и подтвердили безальтернативность Минских соглашений.