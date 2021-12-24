Путин обвинил Ленина «с сотоварищами» в нынешней ситуации в Донбассе

В момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

[Донбасс] изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах не мыслил себя иначе, как частью России. Но его [на Украину] Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: «Надо перерешить!», — рассказал Путин.

По мнению президента, большевики сделали это вопреки воле народа Донбасса, создав Украину в её нынешних границах как страну, «которой никогда раньше не существовало», что привело к нынешнему кризису и вооружённому противостоянию в регионе. Он добавил, что Россия пыталась потушить конфликт и что он лично уговаривал бывшего лидера Украины Петра Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что американские частные военные компании готовят провокацию на востоке Украины с применением химических веществ. По данным российского оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК. Они занимаются тренировкой украинского спецназа, а также помогают украинским военным оборудовать огневые позиции на социально значимых объектах.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно. Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.