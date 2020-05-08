Путин обсудил ситуацию в Сирии с премьером Израиля

https://static.news.ru/photo/f7ac28ba-9114-11ea-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Фото: Maxim Shemetov/Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня, а также затронули различные аспекты ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, лидеры проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Израиле мерах в целях предотвращения распространения коронавируса, а также договорились о взаимодействии в исследованиях и разработке вакцины.

Кроме того, накануне Дня Победы Владимир Путин пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам Великой Отечественной войны.

Как писал NEWS.ru ранее, Владимир Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.