Путин обсудил с Совбезом Карабах и СНВ-3

Фото: kremlin.ru

Во время контртеррористической операции по освобождению оккупированных земель азербайджанские военные показали пример ведения войны в современном мире. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как отметил эксперт, генеральные штабы ведущих стран мира очень внимательно изучают масштаб военных действий, в которых применяется современное высокоточное оружие, среди которого беспилотники, барражирующие боеприпасы, средства высокоточного поражения целей. Мир...