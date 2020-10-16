Путин обсудил с Совбезом Карабах и СНВ-3

Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул вопросы, касающиеся диалога между Москвой и Вашингтоном по проблеме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ. Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым, — приводит слова Пескова ТАСС.
Также участники мероприятия затронули тему Нагорного Карабаха и «обменялись мнениями о текущем положении в конфликте» вокруг региона.
На совещании присутствовали глава правительства Михаил Мишустин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.
Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал ерундой связь украинского нардепа Деркача со спецслужбами РФ.
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