Путин обсудил с премьером Греции изменение статуса храма Святой Софии

https://static.news.ru/photo/3973b1c8-cc52-11ea-ac76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Политики обсудили развитие двустороннего взаимодействия, а также изменение статуса храма Святой Софии в Турции.

Предметно рассмотрены пути дальнейшего развития российско-греческого взаимодействия в различных областях. Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений, — цитирует сообщение ТАСС.

В частности, речь шла о проведении перекрёстного Года истории, который запланирован на 2021 год. Мероприятие пройдёт в контексте предстоящего празднования 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия, — добавили в пресс-службе.

Как информировал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля 2020 года. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.