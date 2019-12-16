https://static.news.ru/photo/89667e60-1ff3-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/imago stock&people/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не планирует в конце января 2020 года поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В планах нет поездки, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

На высшем уровне РФ не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз президент приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Владимир Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ, писал NEWS.ru.