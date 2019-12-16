Президент России Владимир Путин не планирует в конце января 2020 года поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В планах нет поездки, —
цитируетпредставителя Кремля «Интерфакс».
На высшем уровне РФ не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз президент приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Оба раза это был Дмитрий Медведев.
Владимир Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ, писал NEWS.ru.
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