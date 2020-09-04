Путин назвал правильным решением реформу Совфеда 2000 года

https://static.news.ru/photo/de790b18-ef5d-11ea-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин уверен, что реформа Совета Федерации от 2000 года, лишившая российских губернаторов мест в Совфеде и, как следствие, депутатской неприкосновенности, была правильным решением.

Мне казалось, я уверен, что это было правильное решение, с точки зрения баланса общественных интересов всё-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые и административные возможности, не было ещё и такого «защитного панциря» в виде депутатской неприкосновенности. Я думаю, что это вполне естественно и нормально, — сказал президент в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24», сообщает ТАСС.

Путин добавил, что этот шаг позволил главам субъектов РФ сосредоточиться на административной работе, что было крайне необходимо в то время.

Кстати говоря, подавляющее большинство губернаторов меня тогда поддержали, — отметил российский лидер.

Реформа 2000 года отменила положение закона от 1995 года о том, что в состав Совфеда от каждого субъекта РФ входили по два представителя: глава исполнительной власти и глава законодательного собрания. После реформы в Совфед на постоянной основе вошли представители регионов.

Как писал ранее NEWS.ru, российский президент высоко оценил работу Государственного совета РФ за 20 лет его деятельности.