Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

https://static.news.ru/photo/a4da2cec-f39b-11ea-b573-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/avucic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его российский коллега Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров извинились перед ним за скандальный пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Он напомнил, что часто проводит консультации с российским главой. 10 сентября они провели «отличный» телефонный разговор, передаёт РИА Новости.

Думаю, что вы могли видеть по реакции России после неосмотрительного поста Марии Захаровой, каково уважение российского государства ко мне лично и к Сербии, — подчеркнул он.

Сербский лидер отметил, что Путин и Лавров никогда не извинялись перед ним раньше, но в этот раз оба принесли извинения.

Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент, — заключил он.

Информацию об извинениях Путина подтвердил изданию «Подъём» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию официального представителя МИД Марии Захаровой о встрече президентов США и Сербии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, с сербской стороны, «возможно, возникло недопонимание». Он добавил, что чиновникам и дипломатам нужно тщательно следить за корректностью формулировок при ведении соцсетей во избежание таких ситуаций.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что ироничный пост Марии Захаровой является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сама Захарова пояснила, что её публикация была неверно истолкована.

Сербская делегация с Вучичем во главе нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу», писал NEWS.ru.