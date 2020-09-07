Песков оценил скандальную шутку Захаровой о встрече Трампа и Вучича

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В Кремле прокомментировали публикацию официального представителя МИД Марии Захаровой о встрече президентов США и Сербии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, с сербской стороны «возможно, возникло недопонимание».

Возможно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и глубоком уважении Сербии в целом, и руководства Сербии в частности, — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что чиновникам и дипломатам нужно тщательно следить за корректностью формулировок при ведении соцсетей во избежание таких ситуаций.

Сербская делегация с Вучичем во главе нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Александр Вучич заявил, что ироничный пост Марии Захаровой является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сама Захарова пояснила, что её публикация была неверно истолкована.