Захарова попросила прощения у Вучича за свой пост

https://static.news.ru/photo/c5bb2afe-f037-11ea-b85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила прощения за свой недавний пост в Facebook. В нём она иронизировала на тему приёма сербского президента Александра Вучича в Белом доме, за что герой публикации назвал её взгляды примитивными.

Фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа как на допросе, сподвигла Захарову приложить к ней скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу», и призвать в подобных условиях садиться «только так». Вучич ответил, что этот поступок Захаровой «больше всего говорит» о ней самой.

Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нём содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — оправдалась в Facebook Захарова.

Она уточнила, что «протокольные уловки» стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это, по её мнению, неприемлемо.

Как писал NEWS.ru, Александр Вучич заявил, что ироничный пост официального представителя российского МИД Марии Захаровой о нём является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сербская делегация с ним во главе находилась в Вашингтоне с двухдневным визитом для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово.