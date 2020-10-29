Путин: идеи Байдена могут оказаться затратными для США

https://static.news.ru/photo/bb909d78-19f6-11eb-90c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Ряд идей кандидата в президенты США Джо Байдена и его команды могут дорого обойтись бюджету Соединённых Штатов, но это неплохо. Так считает президент России Владимир Путин.

Своё мнение он выразил, выступая на форуме «Россия зовёт!». По мнению Путина, демократическая партия придерживается «более социализированного подхода к ряду проблем внутри страны и на международной арене». Российский президент сравнил тактику Байдена с европейскими социал-демократами.

Решения, которые потребуют, если они будут реализовываться командой господина Байдена, достаточно серьёзных бюджетных расходов в области здравоохранения, других социальных сфер, образования и так далее, — подчеркнул российский президент.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы будут выбирать президента и вице-президента, а также всех 435 членов палаты представителей и треть сената, губернаторов 13 штатов.

Как писал NEWS.ru, Байден считает Россию главной угрозой для США.