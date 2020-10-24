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Байден считает Россию главной угрозой для США

05:08, 26 октября 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия представляет главную угрозу для США на международной арене. А конкурентом Штатам является Китай.

Так он ответил на вопрос ведущей о внешней угрозе для страны на телеканале CBS.

Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай, — заявил политик.

Трамп накануне заявлял, что Китай создаёт США больше проблем, чем Россия. Он объяснил своё мнение тем, что коронавирус распространился по миру именно оттуда.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы будут выбирать президента и вице-президента, а также всех 435 членов палаты представителей и треть сената, губернаторов 13 штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах отсрочит появление американской вакцины от коронавируса, заявил его главный конкурент и действующий глава государства Дональд Трамп.

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