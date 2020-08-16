Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

https://static.news.ru/photo/14b3e464-e077-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Редждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Редждеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Вновь подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров (в Ливии. — NEWS.ru) в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и сделали акцент на «активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом», а также условились о дальнейшей координации выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибской зоне деэскалации конфликта,

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Как писал NEWS.ru, 16 августа на юге провинции Идлиб местный житель подорвался на мине, которую оставили террористы, отступившие в северную часть под натиском сирийской армии.